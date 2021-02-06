لا توجد أسلحة في المرحاض.. تغريم نائبين جمهوريين 5000 دولار لتهربهما من جهاز كشف المعادن

فرض مجلس النواب الأمريكي غرامة بقيمة 5 آلاف دولار عل كل من النائبين الجمهوريين لوي جومرت وأندرو كلايد، بسبب تهربهما من المرور بجهاز كشف المعادن قبل دخولهما قاعد المجلس.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، كان مجلس النواب قد وافق الثلاثاء الماضي على مقترح بفرض غرامة 5 آلاف دولار على مخالفة تعليمات تأمين الكونجرس، تُضاعف إلى 10 آلاف دولار في حالة تكرار المخالفة.

ويمكن لمن تُفرض عليهم الغرامة طلب الاستئناف من لجنة القيم بمجلس النواب، وإذا تمسكت الأخيرة بقرار التغريم يتم خصم المبلغ من الراتب الشهري للنواب الخاضعين للعقوبة.

وبرر النائب جومرت مخالفته إجراءات الأمن بأنه غادر قاعة مجلس النواب لاستعمال المرحاض، ولم يكن يعلم أن عليه المرور بجهاز كشف المعادن في كل مرة يدخل فيها القاعة.

وقال جومرت "الأمر ليس كما في فيلم الأب الروحي. لا توجد أماكن لإخفاء الأسلحة في مراحيض مجلس النواب، ولذا فإن دخولي مجددًا إلى قاعة المجلس لا يجب أن يكون حدثًا جللًا".

وتم تركيب أجهزة الكشف عن المعادن خارج قاعة مجلس النواب الشهر الماضي، بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس أثناء التصويت على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

واعترض عدد من النواب الجمهوريين على تركيب أجهزة كشف المعادن وإلزام النواب بالمرور عبرها قبل دخول قاعة المجلس، نشبت مشادات بين بعضهم وأفراد شرطة الكونجرس الذين طلبوا منهم الالتزام بتعليمات الأمن.

وقبل اقتحام الكونجرس في 6 يناير، كان يُسمح لأعضاء الكونجرس في العادة تخطي إجراءات الأمن التي يخضع لها زوار المبنى من غير الأعضاء، ولا يزال مسموحًا لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتخطي المرور من أجهزة كشف المعادن المنتشرة على أبواب قاعات وغرف الكونجرس المختلفة، باستثناء تلك الخاصة بمجلس النواب.