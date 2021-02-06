دوت الخليج -

الحديدة.. 367 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 367 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. الحديدة.. 367 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 367 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و39 خرقاً بقصف مدفعي و297 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات سبع غارات لطيران تجسسي على الجاح والدريهمي، وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء المدينة والجاح والفازة والتحيتا والجبلية والدريهمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الحديدة.. 367 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.