ريال مدريد يعبر محطة هويسكا بصعوبة

حقق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه هويسكا 2-1 بفضل ثنائية لمدافعه الفرنسي رافايل فاران، واستعاد موقتا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن منافسات المرحة 22 السبت.

وقلب النادي الملكي تخلفه صفر-1، إلى فوز بثنائية هي الأولى لفاران بقميص فريقه منذ انضمامه إليه عام 2011، سجهلما في الدقيقتين 55 و84.

وكان الفريق الخاسر افتتح التسجيل عبر خافي غالان (48).

وهو الفوز الثالث عشر لريال مدريد هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ويستعيد موقتا الوصافة من غريمه برشلونة (40 نقطة) قبل لقاء الاخير أمام ريال بيتيس الأحد، ويتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر "الجار" أتلتيكو (50) الذي يلعب مع سلتا فيغو الإثنين في ختام المنافسات ويملك مباراة مؤجلة.

وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى المقاعد بعد تعافيه من فيروس كورونا، بعد خسارته على أرضه امام ليفانتي 1-2 في المرحلة السابقة، كانت الأولى في "الليغا" منذ شهرين.

من ناحيته، يعود آخر فوز لهويسكا على أرضه إلى 12 ديسمبر خلال المرحلة 13 أمام ألافيس بهدف نظيف.

خاض النادي الملكي اللقاء من دون كل من مدافعه داني كارفاخال، البرازيلي رودريغو، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيس والبلجيكي إيدن هازار وقائده سيرخيو راموس بسبب الاصابة، والبرازيلي إيدر ميليتاو بسبب الطرد أمام ليفانتي.

وافتتحت المرحلة بفوز ألافيس على بلد الوليد 1 - 0 الجمعة، واستكملت السبت بتعادل ليفانتي مع غرناطة 2 - 2، على أن يلعب لاحقا التشي مع فياريال، وإشبيلية مع خيتافي.

وتستكمل الاحد بلقاءات ريال سوسييداد مع قادش، وأتلتيك بلباو مع فالنسيا، وأوساسونا مع إيبار.

