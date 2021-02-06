بلا منافس.. إعادة انتخاب موسى فكي رئيسًا للمفوضية الإفريقية

تمكن رئيس المفوضية الإفريقية الحالي، التشادي موسى فكي، اليوم السبت، من الفوز بولاية ثانية لرئاسة المفوضية الإفريقية، وذلك خلال اجتماع القمة الإفريقية التي عقدت افتراضيًا بسبب وباء فيروس كورونا.
وصوتت الدول الإفريقية إلكترونيًا على تعيين رئيس المفوضية الإفريقية الجديد، حيث كان فكي، المرشح الوحيد لهذا المنصب، إذ لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له في المواعيد الرسمية المقررة للترشح.
وولد فكي في 21 يونيو 1960 في مدينة بيلتين شرقي تشاد، ودرس العلوم القانونية في فرنسا وحصل على الدكتوراة في القانون العام.
وتولى فكي العديد من المناصب الهامة منها وزير الخارجية بدولة تشاد، ومنصب رئيس الحكومة التشادية ما بين 2003 و2005.
كما ترأس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشهر ديسمبر 2015، ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في سبتمبر 2013.
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