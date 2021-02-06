بلا منافس.. إعادة انتخاب موسى فكي رئيسًا للمفوضية الإفريقية

تمكن رئيس المفوضية الإفريقية الحالي، التشادي موسى فكي، اليوم السبت، من الفوز بولاية ثانية لرئاسة المفوضية الإفريقية، وذلك خلال اجتماع القمة الإفريقية التي عقدت افتراضيًا بسبب وباء فيروس كورونا.

وصوتت الدول الإفريقية إلكترونيًا على تعيين رئيس المفوضية الإفريقية الجديد، حيث كان فكي، المرشح الوحيد لهذا المنصب، إذ لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له في المواعيد الرسمية المقررة للترشح.