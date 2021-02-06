وزير الخارجية الأمريكي: ندعم ليبيا كدولة موحدة يعمها السلام

أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا، وجه فيه الشكر لممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام بالبلاد.

قال بلينكن في بيانه "تتقدم الولايات المتحدة بالشكر والامتنان لستيفاني توركو ويليامز وهي تغادر منصبها لمنصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على كلّ ما قدّمته في دفع عجلة السلام. برهنت ستيفاني في هذه الأدوار على امتلاكها مهارات دبلوماسية غير عادية تعكس إبداعا وإصرارا للجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واختيار قيادة لسلطة تنفيذية جديدة، وقرار إجراء انتخابات وطنية مع نهاية هذا العام".

وأضاف بلينكن "وفي ظل العملية الانتقالية التي تمرّ به قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإننا نشجّع الشعب الليبي على البناء على إنجازاته ومواصلة العمل من أجل إنهاء الصراع. وتدعم الولايات المتحدة الرؤية الليبية بأن تكون ليبيا دولة يعمّها السلام ومزدهرة وموحدة مع حكومة شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لشعبها. وقد ساهمت جهود السيدة ويليامز في تحقيق هذه الرؤية، وهي تستحق امتناننا العميق".

وأكد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته ستعمل بجدية خلال هذه الفترة على إصدار قرارات للحد من المركزية، كما تعهد بأن تشهد الفترة القادمة عناية بالجنوب الليبي.

وذكر الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا : الجنوب الليبي سيكون من أولويات عمل هذه الحكومة ، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، قد قال في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، إننا سوف نضع نصب أعيننا الهدف الذي من أجله تم اختيارنا وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

أوضح الدبيبة أن ليبيا ستبنى للجميع، داعيا إلى طي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين، مؤكدا على التزامه بحل مشكلة الكهرباء في ليبيا خلال 10 أشهر على الأكثر.

وكانت قد أعلنت مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الجمعة، فوز القائمة الثالثة في انتخابات أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة الليبية.