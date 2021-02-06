غضب في بايرن ميونخ بعد تأخر رحلته إلى قطر لـ 7ساعات

تأخرت رحلة بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية "تأخرًا شديدًا" بعد رفض السلطات المحلية في برلين منح الطائرة إذنا بالإقلاع قبل وقت قصير من منتصف ليل الجمعة.

وقال النادي البافاري إن متصدر البوندسليغا اضطر إلى الانتظار حتى الساعة 7 صباح السبت للمغادرة، على الرغم من تقديم مباراته يوم الجمعة 30 دقيقة لتيسير سفره في الساعة 11:15 مساءً.

ونقلت أسوشيتد برس عن بايرن ميونخ "بسبب التأخير غير المخطط، كان لا بد من تغيير الطاقم واضطرت الطائرة إلى التوقف في ميونيخ، حيث أقلعت الطائرة متوجهة إلى الدوحة الساعة 9:15 صباحا".

ولم يتضح على الفور سبب التأخير الأولي. لم يذكر بايرن سبب رفض التصريح بالإقلاع، لكن مطار برلين براندنبورغ الذي افتتح مؤخرًا يحظر بشكل عام الرحلات الجوية من منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحًا لتفادي الارتباك.

تم تقديم مباراة بايرن في هيرتا برلين، والتي فازت فيها البايرن 1-0، لمنح الفريق متسعًا من الوقت للمغادرة قبل منتصف الليل.

واستشاط كارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن غضبا من التأجيل.

وقال لصحيفة بيلد " نشعر بالضيق التام مما فعلته السلطات في براندنبورغ، بل ان المسؤولين أنفسهم ربما لا يعرفون ما تسببت به قراراتهم لفريقنا ".

تستغرق الرحلة من ميونيخ إلى الدوحة عادة 5 ساعات و40 دقيقة. وأفاد الفريق بأن "الرحلة كانت صعبة" لكنهم هبطوا بأمان في الدوحة. وتم إجراء اختبارات فيروس كورونا في المطار، ثم توجه اللاعبون مباشرة إلى فندقهم.

ومن المقرر أن يواجه بايرن فريق الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين ويتطلع إلى بلوغ النهائي يوم الخميس.

وقال توماس مولر "إنها النهاية الكبرى بعد دوري أبطال أوروبا. نريد أن نتوج باللقب."

لم يكن ليون غوريتزكا وخافي مارتينيز من بين اللاعبين الـ 22 الذين سافروا بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وتوقع هانسي فليك، مدرب بايرن، أن يتمكن غوريتزكا من العودة إلى الفريق في الوقت المناسب قبل النهائي.