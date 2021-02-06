حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سودانى

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جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، عن حمدوك، بحسب "سبوتنيك"، أن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولى، وبأن بلاده متفقة على المضى قدما لحل ملف السد الإثيوبى ضمن الحلول الإفريقية.
وجاءت كلمة حمدوك، عبر الفيديو كونفرانس، فى أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى، المنعقدة بأديس أبابا.
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