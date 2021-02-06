الخارجية الأمريكية : ندعم تحقيق السلم عبر حكومة جامعة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن دعمها للرؤية الليبية لتحقيق السلم عبر حكومة جامعة، مؤكدة على دعمها الشعب الليبى فى سعيه لإنهاء الصراع.





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