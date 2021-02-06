فيديو .. احتجاجات وحرق مبان حكومية بعد قتل الشرطة لمهرج فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، الروسية، أراد الشرطى أن يتحقق من وثائق الشاب، وكان يحمل فى يديه أشياء تشبه السكاكين الطويلة.

ويظهر الفيديو الذى نشرته وسائل إعلام تشيلية، كيف أطلق الشرطى طلقتين تحذيريتين تجاه الشاب، وبعد ذلك بدأ بالركض باتجاه الضابط، وأطلق ثلاث طلقات أخرى وسقط الشاب.

وبدأ سكان مدينة بانجيبولى -بعد هذه الأحداث- فى إقامة الحواجز، وأشعل المتظاهرون النار فى العديد من المبانى الحكومية.

وتم تدمير مبنى البلدية والقسم الاجتماعى ومكتب البريد والمبانى الأخرى بالكامل، وجرت محاولة لسرقة فرع مصرفى.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 3 من رجال الإطفاء أصيبوا، وفتح مكتب المدعى العام تحقيقا فى وفاة الشاب المهرج.