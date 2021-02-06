فرنسا.. العثور على جثة سيدة بعد انهيار مبنى سكني جراء انفجار

عثرت السلطات الفرنسية على جثة سيدة لقيت مصرعها جراء انفجار أدى إلى انهيار مبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غرب فرنسا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن رجال الإطفاء والإنقاذ وجدوا امرأة تبلغ 88 عاما ميتة تحت أنقاض المبنى الذي انهار بسبب انفجار ضخم لم يكشف عن سببه حتى الآن.
وأكدت السلطات الفرنسية، وفاة الضحية رغم عمل رجال الإنقاذ على مدار الساعات الماضية للعثور على المفقودين.
وعثرت السلطات على زوجها البالغ 89 عاما خلال عمليات الإنقاذ، حيث كان في حالة بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى.
ولم تعلن الحكومة الفرنسية سبب انفجار المبنى السكني في بوردو، لكن مصادر رجحت أن يكون بسبب تسرب غاز.
وكانت الحصيلة الأولى المعلن عنها في البداية هي إصابة 3 أشخاص خلال الانفجار، مع استمرار البحث عن اثنين في عداد المفقودين.
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