السودان: سد النهضة يهدد أمن وسلامة 20 مليون مواطن

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أن سد النهضة يمثل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني.

وقال حمدوك خلال مشاركته في اجتماع افتراضي للدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الافريقي إن العام الماضي سيسجل في التاريخ باعتباره الأكثر تحديًا في تاريخ الاتحاد الافريقي.

وأضاف حمدوك أن حل قضية سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق بجانب الآثار الأخرى.

وأوضح أن السودان توافق على المضي قدمًا لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية.

وتابع حمدوك "يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي".

ووجه المسؤول السوداني الشكر لرئيس جنوب افريقيا على قيادته الحكيمة لهذا الملف، كما هنأ حمدوك رئيس جمهورية الكونغو على انتخابه رئيسا للدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي.