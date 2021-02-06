الكويت تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة إلى البلاد

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، بأن الحكومة الكويتية تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى الكويت ابتداءً من 21 فبراير الجاري.

وقالت مصادر صحية للصحيفة، إن إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمر وارد، بشرط توافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.

ولفتت المصادر إلى اتصالات ومحاولات من قبل وزارة الصحة الكويتية مع الشركات المنتجة للقاحات؛ مثل "أكسفورد" و"فايزر"، لتزويد البلاد بكميات من لقاحاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للوصول بعدد متلقّي اللقاح إلى 10 آلاف يوميًا.

وأشارت المصادر إلى وصول دفعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد الأسبوع المقبل، لكنها استدركت بأن الكميات والدفعات التي ستصل تباعًا ستكون محدودة.

وأوضحت المصادر أن عدد المطعَّمين حتى الآن يُعتبر قليلًا، وتسعى الوزارة إلى تطعيم أكبر عدد، خصوصًا في الفترة الحالية مع المخاوف من دخول الفيروس المتحوّر البلاد.