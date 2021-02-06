طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق أجواء لبنان

أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبنان بيانًا جاء فيه "بتاريخ 5/2/2021 اعتبارا من الساعة 21.40 ولغاية 6/2/2021 الساعة 12.35 تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان إلى 317836 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.

وأعلنت الوزارة اللبنانية عن 67 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 3562 حالة.

وتعد تلك الحصيلة انخفاضا عن اليوم السابق وسجلت الصحة اللبنانية أمس الجمعة، 98 حالة وفاة و3071 إصابة بفيروس كورونا.