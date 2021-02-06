أخبار اليمن : فلكي يمني عن طقس الـ24 القادمة: سقوط أمطار خفيفة

فلكي يمني عن طقس الـ24 القادمة: سقوط أمطار خفيفةكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، مجدداً عن تغيرات طارئة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم غدٍ الأحد، مطمئناً المزارعين بأن الأجواء لن تؤثر على مزروعاتهم.

وتوقع الفلكي اليمني ارتفاع درجات الحرارة الصغرى يوم غدٍ الأحد إلى 4~7 مئوية فوق الصفر في المرتفعات والاحواض الجبلية.

ولفت الشوافي إلى انخفاض في درجة الحرارة المحسوسة بالنسبة للبشر وان الأجواء ستكون باردة وشديدة البرودة في المرتفعات والاحواض الجبلية.

وحذر الفلكي الشوافي المواطنين خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر من الأجواء الباردة.. مطمئناً المزارعين بعدم حدوث أي تاثير على المزروعات (ضريب).

وكشف الفلكي عدنان الشوافي في منشور سابق على حسابه فيس بوك، عن بدء هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية اليمنية.