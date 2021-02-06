فلكي يمني عن طقس الـ24 القادمة: سقوط أمطار خفيفة
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، مجدداً عن تغيرات طارئة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم غدٍ الأحد، مطمئناً المزارعين بأن الأجواء لن تؤثر على مزروعاتهم.
وتوقع الفلكي اليمني ارتفاع درجات الحرارة الصغرى يوم غدٍ الأحد إلى 4~7 مئوية فوق الصفر في المرتفعات والاحواض الجبلية.
ولفت الشوافي إلى انخفاض في درجة الحرارة المحسوسة بالنسبة للبشر وان الأجواء ستكون باردة وشديدة البرودة في المرتفعات والاحواض الجبلية.
وحذر الفلكي الشوافي المواطنين خصوصا العاملين في الاماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر من الأجواء الباردة.. مطمئناً المزارعين بعدم حدوث أي تاثير على المزروعات (ضريب).
وكشف الفلكي عدنان الشوافي في منشور سابق على حسابه فيس بوك، عن بدء هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : فلكي يمني عن طقس الـ24 القادمة: سقوط أمطار خفيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.