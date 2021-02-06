أخبار اليمن : بلينكن: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن

بلينكن: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن
جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأكيده بأن قضايا وقف الحرب في اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة الرئيس، جو بايدن.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته السبت، ان بلينكن اكد "على عدد من الأولويات المحورية للإدارة الجديدة بما في ذلك طرح قضايا حقوق الإنسان ووقف الحرب في اليمن".
ويأتي هذا في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها للحرب على اليمن في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد لتشديد النهج تجاه السعودية، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.
وفي هذا السياق جمدت إدارة بايدن مجموعة مبيعات أسلحة للسعودية.
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