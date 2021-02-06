فيديوجراف .. الكونغو تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى وسط أمواج من الأزمات

جدة - نرمين السيد - حيث تعانى إفريقيا من تداعيات جائحة كورونا التى أصابت 3.5 مليون وقتلت 85 ألف إفريقى، وكذلك أزمة فرار 200 ألف شخص من القتال فى إفريقيا الوسطى منذ ديسمبر.

كما تعانى إفريقيا من ارتفاع وتيرة التوتر فى مالى وتعرض الجيش لهجمات إرهابية متواصلة، وكذلك العنف فى الساحل الإفريقى الذى أجبر أكثر من مليونى شخص على الفرار.

وتضاعف إثيوبيا من أزمات القارة السمراء بـ3 أزمات وهى: ملف سد النهضة الذى تدخل مفاوضاته عامها العاشر دون تقدم بسبب التعنت الإثيوبى، واعتداءاتها على الحدود السودانية، وتأجج الصراع العرقى الإثيوبى بحرب أديس أبابا ضد إقليم تيجراى.