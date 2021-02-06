زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أزمير التركية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع فى بحر إيجه، على عمق بلغ 7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض. والإثنين الماضى، شهدت منطقة قره بورون التركية حدوث 4 هزات تراوحت قوتها بين 4.7 و 5.1 درجة.

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