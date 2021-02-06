جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات المحلية، فقد وقع الانفجار فى حوالى الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، فى المبنى الذى يوجد فى طابقه السفلى مرآب للسيارات.
وأسفر الانفجار عن انهيار المبنى بالكامل، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين قالت فرق الإنقاذ إنهما انهارا جزئيا، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
ووفقا للفرضية الأولية فقط نتج الانفجار عن تسرب للغاز أثناء الأعمال فى المرآب، إلا أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد أسباب الحادث بشكل دقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار مبنى سكنى بسبب انفجار فى فرنسا والعثور على جثة امرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.