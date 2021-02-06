انهيار مبنى سكنى بسبب انفجار فى فرنسا والعثور على جثة امرأة

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات المحلية، فقد وقع الانفجار فى حوالى الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، فى المبنى الذى يوجد فى طابقه السفلى مرآب للسيارات.

وأسفر الانفجار عن انهيار المبنى بالكامل، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين قالت فرق الإنقاذ إنهما انهارا جزئيا، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ووفقا للفرضية الأولية فقط نتج الانفجار عن تسرب للغاز أثناء الأعمال فى المرآب، إلا أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد أسباب الحادث بشكل دقيق.