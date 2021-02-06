التشيك تدرس إمكانية الشراء المباشر للقاح ”سبوتنيك V” الروسي دون مصادقة من...

نقلت صحيفة "Seznam" أن السلطات التشيكية تدرس إمكانية الشراء المباشر للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا بالالتفاف على أجهزة التسجيل للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن "خبراء وزارة الصحة تلقوا منذ عدة أيام توجيها بالكشف عن الإمكانيات القانونية للمصادقة على استخدام اللقاح سبوتنيك V دون موافقة مناسبة من قبل الوكالة الأوروبي للأدوية".

وبين التقرير أن وزارة الصحة تبحث عن طريق لإصدار مصادقة على استخدام اللقاح الروسي دون الحصول على تسجيل من قبل الوكالة الأوروبي للأدوية أو معهد رقابة الأدوية التشيكي.

وسبق أن أعرب رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيتش، مرارا عن استيائه من تأخر توريدات اللقاحات التي تنتجها شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أو شركة "موديرنا".