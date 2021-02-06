صحيفة كويتية: الحكومة تخطط لإلغاء المناصب بدرجة وزير

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، بأن الحكومة تتجه لإلغاء المناصب بدرجة وزير، وذلك في إطار التعديلات التي تتم لإعادة الهيكلة الإدارية في القطاع الحكومي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة" إنه مع دخول مرسوم "إنهاء العمل بمراسيم التعيين على درجة وزير" حيز التنفيذ نهاية يناير الماضي، سينتهي هذا المسمى من أروقة الجهات الحكومية، ولن تكون هناك أي تعيينات جديدة وفق هذه الدرجة.

وأضافت المصادر أن القيادي بدرجة وزير ممن لم يكمل أربع سنوات، ويحق له الاستمرار في منصبه وفقًا للمرسوم، سيستمر على الدرجة ذاتها، إضافة إلى أنه في حال لا يزال القيادي بدرجة وزير على رأس عمله، وارتأى الوزير المعني التجديد له على الدرجة ذاتها، فإنه يمكن ذلك، بينما في حال عدم التجديد له، فإن القيادي الجديد الذي سيعين في المنصب، لن يعين على درجة وزير، بل وفقًا لنظام الخدمة المدنية، حيث ستكون الدرجات إما بالدرجة الممتازة وإما بدرجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد.