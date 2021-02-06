نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء السوداني عن سد النهضة: يهدد أمن 20 مليون مواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، اليوم السبت، أن سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون مواطن سوداني.

وقال رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات له مساء اليوم، إن حل مسألة سد النهضة يجب أن يتم وفق القانون الدولي حسب قناة "العربية".

وشدد حمدوك على أنهم متفقون على المضي قدما لحل ملف سد النهضة الإثيوبي ضمن الحلول الأفريقية، مشددا على تمسكهم باتفاق ملزم بشأن السد.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قال في وقت سابق اليوم إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة في يوليو المقبل يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني، مشيرة إلى أن السودان يقترح توسيع مظلة مفاوضات سد النهضة لتشمل الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتحويل دور هذه المؤسسات الأربعة من مراقبين إلى وسطاء.