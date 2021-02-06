أخبار اليمن : تبدأ من اليوم.. تسعيرة جديدة لـ"الغاز" بصنعاء

تبدأ من اليوم.. تسعيرة جديدة لـ"الغاز" بصنعاء
كشفت الشركة اليمنية للغاز عن عزمها استئناف التوزيع لعقال الحارات ومحطات السيارات بسعر جديد ابتداءً من اليوم الأحد، بعد توقف لأكثر من 11 يوماً.
وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن السعر الجديد سعر البيع الرسمي ( اللتر الواحد بقيمة 282 ريـال بواقع 5.640 ريال للـ٢٠ لتر) اي بزيادة 370 ريال للدبة الواحدة عن قيمتها السابقة البالغ 5270.
واكدت الشركة أنها نشرت كشوفات التوزيع للمحطات وعقال الحارات وتوزيع المطاعم بصيغة PDF في قناتها على تطبيق التيليجرام.
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