جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، التزام بلاده بتعزيز العلاقات والعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لخفض التوترات الإقليمية وبدء حوار جديد وترسيخ أطر التعاون.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات : سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.