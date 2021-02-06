الداخلية السعودية تغلق كورنيش الدمام.. وأنباء عن قرار عاجل مرتقب

أغلقت الشرطة السعودية كورنيش الدمام، ومنعت دخول المركبات، وذلك منعا للازدحام وضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وقالت قناة "الإخبارية" إن تلك الخطوة بإغلاق كورنيش الدمام قد تكون تمهيدًا لقرار قد يصدر قريبًا.
وكثفت الجهات الأمنية السعودية بالمنطقة الشرقية حضورها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخبر، ووضعت نقاطًا أمنية.
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى إغلاق المداخل المؤدية للكورنيش بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما قالت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادرها إنه لم تصدر أي توجيهات رسمية بشأن إغلاقكورنيش الخبر.
وأوضح المصدر أن ما حدث اليوم هو تطبيق للإجراءات الاحترازية التي هي بالأساس مطبقة مسبقا، ولكن لوحظ منذ مساء أمس الجمعة، تزايد أعداد مرتادي كورنيش الخبر بأعداد كبيرة، حيث قامت الجهات المختصة بتطبيق التعليمات ومن ضمنها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتقليل دخول المركبات للكورنيش.
كما تم إغلاق أعمدة الإنارة في كورنيش الخبر الشمالي وسط إجراءات احترازية مشددة، بتواجد عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات.
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