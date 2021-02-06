شاهد.. نجل بايدن ينتقل للعيش في منزل فخم بتكلفة 5.4 مليون دولار

انتقل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى منزل فخم في منطقة فينسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر من تولي والده السلطة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بايدن الابن البالغ من العمر 51 عامًا، انتقل إلى منزل مكون من 3 طوابق يبلغ تكلفته 5.4 مليون دولار، برفقة زوجته ميليسا وابنهما بو البالغ من العمر 10 أشهر.
وأوضحت الصحيفة أن بايدن الابن وعائلته يخضعون لحماية 24 ساعة من قبل وحدات الخدمة السرية الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن الابن استأجر هذا المنزل مقابل 25 ألف دولارًا شهريًا، موضحة أن هانتر كان يعيش في منزل تصل تكلفته إلى 3.8 مليون دولار في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن منزل هانتر بايدن الجديد يطل على بحيرة ويقع بالقرب من شارع أبوت كيني الشهير في فينسيا.
وتبلغ مساحة العقار بشكل كامل 3700 قدم مربع، وله جناحان رئيسيان يضمان غرفتي نوم وحمام رخامي، وحمام سباحة صغير.
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