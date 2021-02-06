البحرين تسجل 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في البحرين 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 409 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 100772. فيما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 40 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 129 حالة، بينما يبلغ إجمالي الحالات القائمةفي البحرين 5562 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمايل الوفيات إلى 379 حالة.

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