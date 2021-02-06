نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل أكثر من 20 إلف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 191 حالة وفاة و20 ألفا و586 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان، أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 78 ألفا و794 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى تلك الفترة 32ر3 مليون إصابة.

وفي سياق متصل، ذكرت سلطات الصحة إنها أعطت حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" لمليون و864 ألفا و932 شخص، بينما حصل 247 ألفا و260 شخص على الجرعة الثانية منه.