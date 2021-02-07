نشرة أخبار العالم .. تصريحات خطيرة من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة.. والجيش الليبي يعلن هوية القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها في الآتي...

بينما تواصل إثيوبيا أعمال بناء سد النهضة، تستمر الحكومة الإثيوبية في تعنتها مؤكدة أنها لن تقبل أي اتفاق ينحرف عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، متحدثة عن خلافات في مسار التفاوض.

أعلنت دولة الإمارات أن الدنمارك قررت رفع الحظر على الرحلات الجوية القادمة منها اعتبارا من الغد. وأكدت سفارة الإمارات في كوبنهاجن "إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك".

أطلقت وزارة الصحة السعودية اليوم حملة توعوية تحت شعار «نتعاون ما نتهاون» التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنيين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

رحب الجيش الوطني الليبي، بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

حذرت مصادر حكومة كويتية من زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، موضحة أن ذلك سيدفع السلطات لتشديد الإجراءات تدريجيا.

لا تزال الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهر في جامع بوجازيتشي التركية باسطنبول، تشكل تهديدًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك تزامنًا مع اتساع رقعة تلك الاحتجاجات يومًا بعد يوم في مواجهة سياسة القمع والاعتقالات التي تنتهجها الحكومة التركية لإسكات الأصوات المعارضة.

أكدت إيران أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي، وذلك بعد إعلانه أن واشنطن ستوقف دعم العمليات العسكرية باليمن.

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، بأن الحكومة الكويتية تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى الكويت ابتداءً من 21 فبراير الجاري.