شركة أسترازينيكا تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

قالت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" إنها تعتقد أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد يمكن أن يقي من الإصابة بالفيروس الشديد الناجم عن الإصابة بمتغير كورونا الجنوب أفريقي.
وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، أكدت الشركة أن البيانات المبكرة من تجربة صغيرة، تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل صحيفة "فايننشال تايمز"، أظهرت فعالية محدودة للقاح ضد الإصابة الخفيف في المقام الأول في مواجهة هذا المتغير.
وقال المتحدث في بيان: "نعتقد أن لقاحنا يمكن أن يحمي من الإصابات الشديدة، حيث إن نشاط الجسم المضاد المعادل يكافئ نشاط لقاحات كورونا الأخرى التي أظهرت نشاطًا ضد الأمراض الأكثر خطورة، لا سيما عندما يتم تحسين فترة الجرعات إلى 8-12 أسبوعًا".
يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه علاجات كورونا الرئيسية في مواجهة متغيرات كورونا الثلاث في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
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