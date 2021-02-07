قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

دوت الخليج :- أفاد مصدر في لبنان أن محتجين قطعوا طريق طرابلس - عكار شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وأضرم محتجون مناهضون للحكومة، ليل الخميس/ الجمعة النار في مبنى بلدية مدينة طرابلس، بعد أن شهدت المدينة التي تعتبر ثاني أكبر مدن لبنان، الأسبوع الماضي خروج مئات المتظاهرين وسط تفاقم مشاعر السخط تجاه استجابة الحكومة لجائحة كورونا حيث يرى المتظاهرون أنها المسؤولة عن تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وبالأخص عقب تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة وفرض حظر التجول لمدة تقرب الأسبوعين والتي من المقرر أن تنتهي من 8 فبراير. المصدر: RT

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