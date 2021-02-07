مصر.. استمرار موجة التراجع في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 509 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة و44 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن الأرقام المسجلة يوم الجمعة.

وذكر البيان اليومي للوزارة خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا".

وكانت الوزارة قد سجلت 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 48 حالة وفاة يوم الجمعة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و 9604 حالة وفاة.