جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الصحة العامة تسجيل 891 إصابة جديدة بـ كورونا بوحدات الرعاية الفائقة نزولا من 878 يوم الجمعة، بينما بلغ عدد المصابين الإجمالى بالمستشفيات 6158 مقابل 6412 فى اليوم السابق.
وسجلت البلاد 214 حالة وفاة و6132 إصابة جديدة أمس السبت فى تراجع ملحوظ عن مستويات نهاية يناير القياسية التى تجاوزت 300 وفاة ونحو 16 ألف إصابة يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع إصابات كورونا فى البرتغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.