تراجع إصابات كورونا فى البرتغال

جدة - نرمين السيد - وأعلنت هيئة الصحة العامة تسجيل 891 إصابة جديدة بـ كورونا بوحدات الرعاية الفائقة نزولا من 878 يوم الجمعة، بينما بلغ عدد المصابين الإجمالى بالمستشفيات 6158 مقابل 6412 فى اليوم السابق.

وسجلت البلاد 214 حالة وفاة و6132 إصابة جديدة أمس السبت فى تراجع ملحوظ عن مستويات نهاية يناير القياسية التى تجاوزت 300 وفاة ونحو 16 ألف إصابة يوميا.