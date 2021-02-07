اثنان قتلى و11 مصابا .. ارتفاع ضحايا حوادث الطعن فى لندن

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشرطة، فى بيان لها، أنه قُتل رجلان على الأقل، وأُصيب 11 آخرون، خلال الهجمات على مدار الـ24 ساعة الماضية.
كانت الشرطة البريطانية قد تعاملت مع 5 حوادث طعن منفصلة فى لندن منذ يوم أمس الأول الجمعة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية فتح تحقيق فى حادثى طعن منفصلين وقعا أمس السبت، أسفر أحدهما عن مقتل شاب فى العشرينات من عمره.
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