منظمات حقوقية بحرينية تستنكر استهداف أجهزة الصراف الآلي في المنامة

أعربت ٣ منظمات حقوقية بمملكة البحرين هي المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان ومجموعة البحرين لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، عن استنكارها للعمل الارهابي من خلال استهداف أجهزة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك في منطقتي النعيم وجد حفص بالعاصمة البحرينية المنامة. وأكدت المنظمات في بيان لها، على دعمها لمملكة البحرين لتعزيز الأمن ومحاربة الارهاب. وأشادت المنظمات، بكفاءة الأجهزة الأمنية لقدرتها على بسط الأمن والأمان، مثمنة جهودهم الجبارة في محاربه التطرف وردع الخارجين عن القانون.

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