اعتراض هجوم حوثي بطائرة مفخخة على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة. وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف العربي إن انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف:"نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وتابع:"اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة".

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