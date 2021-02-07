زلزال يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن الزلزال وقع بالقرب من منطقة توموهون فى إقليم سولاويسى الشمالية. ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 173 كيلومترا من المنطقة الجنوبية لجنوب غربى مدينة توموهون.

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