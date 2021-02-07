الكلمات المتقاطعة تبحث عمن يستضيفها في لبنان

غالبا ما نسمع عبارات مثل "جدّو كان يحلها بصفة يومية"، "تيتا (جدتي) أطال الله عمرها كانت تشتري المجلة يوم السبت، لتمضي عطلة نهاية الأسبوع في حلها"، "جار جدي كان معروفاً بمهارته في حل الكلمات المتقاطعة، لا سيما الصعبة"، "كنت أحب حل الكلمات المتقاطعة في مجلات الشبكة ودار الصياد، لأنها أسهل من المنشورة في الصحف وأغلبها يعتمد على معلومات سينمائية وغنائية".

هنا في لبنان الفعل الماضي مهيمن، فالغالبية تتحدث عن الكلمات المتقاطعة باعتبارها نفحات من الماضي.

والبعض يحن إليها وإلى الزمن الهادئ والراقي، لكن العديدين في الجيل الجديد لا يسمعون عنها أصلا، حسبما تقول رؤى دوغان، المعلمة في إحدى مدارس بيروت.

فاليوم باتت الكلمات المتقاطعة في القرن الـ21 الوجه الآخر لـ"جدو" و"تيتا" بل الأدهى من ذلك، هو أن البعض يعتقد أنها رياضة ذهنية لكبار السن من الرجال فحسب.

لعبة "وين"

والكلمات المتقاطعة لعبة فكرية، ذهنية، تتكون من مربعات سوداء وبيضاء على شكل جدول يحوي أعمدة وصفوف من المربعات الفارغة.

ويعود الفضل في نشر لغز الكلمات المتقاطعة، أول مرة، لصحفي يدعى آرثر وين، نشر اللغز في 21 ديسمبر من عام 1913 في صحيفة "نيو يورك ورلد" New York World، وعادةً ما يُنسب إليه اختراع لعبة الكلمات المتقاطعة الشائعة.

اكتسبت الكلمات المتقاطعة سمعة بأنها رياضة فكرية للمتقاعدين، حيث لديهم فائضا من الوقت، وخبرة متوفرة ، إضافة إلى الرغبة في إبقاء الذهن متقداً و منشغلاً في ما يفيد.

وتشير بحوث علمية إلى أن مرض الزهايمر الذي يصيب شخصاً كل ثلاث ثوان في العالم، ويتوقع أن يتضاعف عدد المصابين به فوق سن الـ65 عاماً كل خمس سنوات، يمكن على الأقل التقليل من أعراضه عن طريق المواظبة على حل الكلمات المتقاطعة.

وتقول المعلمة لميا علامة إن الكلمات المتقاطعة تعاني من وصمة "القِدم"، لا سيما بين الأجيال الصغيرة والشابة، علماً بأن معظم المدارس الأجنبية في لبنان لا زالت تعتمدها في منهاجها كمادة مهمة تعطى للتلاميذ بين الواجبات المدرسية.

أما رامي حسن (15عاماً) فيرى أن سبب كونها رياضة ذهنية "لأنها تتطلب معرفة وإلماماً بالمعلومات العامة والحروب والحوادث والتاريخ والجغرافيا والسياسة".

مؤلف كلمات متقاطعة

المهندس المعماري اللبناني نبيل الداعوق الذي عرف بتأليفه وشغفه بهذه الهواية التي طبعت باسمه كمهنة لاحقاً ي قول لــ دوت الخليج: "هي مهنة ثقافة الكلمات، بدأت معي وأنا في الـ 20 من عمري أي قبل 40 عاماً، كنت شاباً هاوياً لحلّها فتطورت هوايتي هذه وتحولت إلى مهنة عملت فيها بمعظم الصحف اللبنانية".

ويشير الداعوق بأسف إلى توقف معظم الصحف الورقية في لبنان عن الصدور "لتندثر معها مهنة ثقافية لم تشف غليلها التطبيقات الإلكترونية كما يجب، خصوصاً أنها لم تدخل البيت وتنتشر في زواياه وعلى طاولاته أمام الأطفال دون إستئذان" .

ويتابع الداعوق: "أشرفت على تأليف الكلمات المتقاطعة وتحضيرها بمجهود فكري وبصري ومزيد من الوقت لكل شبكة..، كان تأليفها يتطلب من 3 إلى 4 ساعات للتحضير لتجميع المعلومات المهمة، كالتاريخ والجغرافيا والحساب، والمواد الثقافية التي تجذب القراء وخصوصاً الطلاب".

ويتابع متحسراً:"أسماء لمعت في هذا المجال لم نعد على تواصل معها، ربما بسبب انقراض هذه المهنة".

وتابع "كان اللافت أنه إذا غاب أحدنا وغابت صفحة التسلية عن المطبوعة اليومية أو الأسبوعية، تنهال الاتصالات على الجريدة من كل حدب وصوب ".

ويضيف: "اليوم هي غائبة عن المواقع الإلكترونية، وقد يكون السبب شغف القارئ للمس الشبكة بيده وحلها بالقلم، وهي بالفعل غائبة عن معظم المواقع الإلكترونية ولا ندري السبب !"

ويختم الداعوق بأسى وحنين لتلك الأيام :"لو كان عندنا صحف ورقية وصفحات مطبوعة خلال فترة الحجر، كان الأمر قد اختلف".

ويقول الداعوق إنه لا يزال يبحث عن قصاصات المجلات القديمة ليعيد حلها وتعليمها لحفيده وأعلمها لحفيدي "فلم يتبق لي نت هذا العمل الذهني الشاق إلا الذكريات الجميلة ."