التحالف العربي يعترض ويدمر درون مفخخة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (درون)، مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العميد تركي المالكي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس": "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف المالكي أن إطلاق الطائرة المفخخة من طرف ميليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن يأتي في إطار "طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكان التحالف العربي تمكن، أواخر يناير الماضي، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الميليشيات من اليمن تجاه السعودية.

وأكد التحالف حينها أنه تم تدمير الطائرة في الأجواء اليمنية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.