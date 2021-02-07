إصابات كورونا .. هولندا تكسر حاجز المليون

جدة - نرمين السيد - وقال معهد الصحة العامة، إنه سجل 4.075 إصابة جديدة بـ كورونا، ما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد فى 27 فبراير الماضى، فيما سجلت هولندا 14355 حالة وفاة فى المجمل.
وذكرت الحكومة الهولندية نهاية يناير الماضى أنها ستعاود فتح المدارس الابتدائية من الثامن من فبراير، فى أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ شهور.
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