بايدن يجري اتصالًا مع مواطنة أمريكية فقدت عملها بسبب كورونا.. فيديو

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على إجراء اتصال هاتفي بامرأة فقدت عملها بسبب وباء فيروس كورونا، حيث رغب في إظهار مدى قربه من أزمات الشعب الأمريكي.
وبحسب "رويترز"، قالت جين ساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية إن البيت الأبيض سيطلق آلية جديدة تمكن الرئيس الأمريكي من التواصل المباشر بانتظام مع شعبه.
وأجرى بايدن اتصالا مع ميشيل المتحدرة من روزفيل في كاليفورنيا، وهي أم خسرت عملها في شركة ناشئة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وجاء الاتصال بعدما وجهت ميشيل رسالة إلى بايدن أخبرته فيها عن معاناتها وأنها تبحث عن عمل.
وقال بايدن للمواطنة الأمريكية: "كان والدي يقول لي إن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب.. هو كرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع".
وقالت ميشيل التي لم يكشف عن كنيتها للرئيس الأمريكي عن خطته للتحفيز الاقتصادي والتلقيح: "نحن سعداء للغاية لكونك تركّز على هذا الأمر"، مضيفة أن والديها سجلا للتو لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.
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