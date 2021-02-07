كورونا فى الأردن .. 865 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة بـ كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4369 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 333 ألفا و855 حالة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 934 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 319 ألفا و490 حالة.