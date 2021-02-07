أعلى جرعة يومية .. الإمارات تتصدر دول العالم في تلقي لقاح كورونا

تصدرت الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وفق مؤشر "أور وورلد إن داتا" الذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم.

وبحسب "البيان"، قال الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إن: «الدُول في سباق مع الزمن للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي اللقاح... الهدف تحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من سنة ٢٠٢١... تكاتف جهود الحكومة مع الأفراد تتحدث عنه الأرقام».

وأشار المؤشر إلى أن الإمارات برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس الماضي، إذ أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ1.47 من قبل إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت الصحة الإماراتية 12 حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية.

فيما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي4,041 حالة شفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأجرت الصحة الإماراتية 150,706 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.