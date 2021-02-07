زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين

ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن زلزالًا قويًا ضرب جنوبي الفلبين بمقدار درجات ريختر. قال مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب مينداناو بالفلبين. وأضافت GFZ أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

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