كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل .. تسجيل 50.630 إصابة جديدة و978 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 978 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد -19.

وأضافت البيانات الرسمية أن البرازيل سجلت حتى الآن 9 ملايين و497.795 إصابة بـ كورونا، منذ بدء الجائحة فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 231.012 فى ثالث أسوأ تفشى للجائحة فى العالم خارج الولايات المتحدة والهند.