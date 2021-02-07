ظريف ينصح إدارة بايدن بالعودة سريعا للاتفاق النووي: الوقت ينفد

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي سريعًا، مشيرا إلى أنه قانونا فإن البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "همشري" الإيرانية، إن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية بحلول 21 فبراير، مشيرا إلى أن إمكانية تأثير الانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو. وإذا انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.

وأضاف:"الوقت ينفد أمام الأمريكيين، بسبب قانون البرلمان وبسبب أجواء الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة".

وفي ديسمبر 2020، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.