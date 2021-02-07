زلزال بقوة 6 درجات يضرب مينداناو بالفلبين

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريخيتر منطقة مينداناو فى الفلبين، اليوم الأحد، حسبما أعلن مركز "جى إف زاد" الألمانى لأبحاث علوم الأرض.



جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريخيتر منطقة مينداناو فى الفلبين، اليوم الأحد، حسبما أعلن مركز "جى إف زاد" الألمانى لأبحاث علوم الأرض. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارى، قال مركز "جى إف زاد" الألمانى لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال الذى ضرب الفلبين وقع على عمق 10 كيلومترات.

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