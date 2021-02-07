إصابات كورونا تقترب من 106 ملايين إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - اقتربت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم من حاجز الـ 106 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، حيث سجل الفيروس 105 ملايين و763 ألف إصابة مؤكدة، حسبما أظهرت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبحسب البيانات، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 58.9 مليون، فى حين تجاوز إجمالى الوفيات المليونين و309 آلاف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب إفريقيا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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