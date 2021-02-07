زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الفلبين

ذكرت وكالة الزلازل الفلبينية، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.3 درجة هز مقاطعة دافاو ديل سور (على جزيرة مينداناو) في جنوب الفلبين اليوم الأحد مع توقع حدوث أضرار.

ونقلت صحيفة صن ستار الفلبينية عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيلفولكس" إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة دافاو ديل سور.

وتقع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على حلقة المحيط الهادئ النشطة جيولوجيًا وتتعرض لزلازل متكررة، خاصة في منطقة الجنوب.