قبل التخفيف التدريجي لقيود كورونا.. نائب لبناني يحذر من خطر السلالة البريطانية للفيروس

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، عاصم عراجي، عن أنه كان يأمل بأن تمدد البلاد خطة الطوارئ أسبوعًا أو عشرة أيام مشروطة بتقديم مساعدات مالية للمواطنين لتأمين احتياجاتهم.
وأعرب عراجي في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن تخوفه من السلالة البريطانية لفيروس كورونا والتي تعد سريعة الانتشار، لافتًا إلى أن عدد الإصابات الإجمالية للوباء تراجع بنسبة مقبولة، لكن نسبة الإصابات الإيجابية ونسبة الوفيات ما زالت مرتفعة.
وأشار إلى أنه في الفترة الماضية ما كانت التدابير الوقائية تطبق بالشكل المطلوب حتى حدثت الكارثة وقامت الحكومة بإلهاء الناس بدعم بعض المواد الغذائية فلم يصل للناس منه شيئًا، وغالبيتهم جرى تهريبهم الى خارج الحدود.
وأضاف: "ابتداء من الثلاثاء سيتم رؤية التزام الناس بالتدابير الوقائية أو الفوضى كما حصل في السابق".
وعن قرض البنك الدولي، اعتبر عراجي أن توزيعه سيتطلب وقتًا لأنه بحاجة إلى إقرار في مجلس النواب فيما الناس بحاجة ماسة إلى المساعدات.
أعلن لبنان، أول أمس الجمعة، عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع على الإجراءات الصارمة التي فُرضت لوقف الزيادة في الإصابات وتخفيف العبء عن المستشفيات المكتظّة.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحفي إن "القطاعات كلها ستفتح تدريجيا على 4 مراحل".
وأشار إلى أن "المرحلة الأولى تبدأ في 8 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظل ساريًا.
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