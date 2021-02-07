سجن وغرامة.. الداخلية الكويتية تحذر المخالفين للتدابير الصحية لمواجهة كورونا

شهدت دولة الكويت على مدار الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في نسبة الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات كما حذرت وزارة الداخلية من عدم التواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلًا يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أصدرت الداخلية الكويتية بيانا جاء فيه أنه "نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد من تفشي لفيروس كورونا المستجد، وفي إطار الجهود المبذولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الجائحة، فإن الوزارة تناشد المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية".

وشددت الوزارة على أن "كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن "عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وناشدت الوزارة "جميع المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بقرار منع كافة أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الإحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة".

وفي وقت سابق، حذرت مصادر حكومية، من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفع الحكومة إلى التشدد في الإجراءات بالتدريج، موضحة أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.